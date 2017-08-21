Топ-менеджера державного «Укрексімбанку» затримали на хабарі. ВІДЕО

Схоже, з тріском і шумом пішла на дно кар’єра топ-менеджера державного «Укрексімбанку». А все через його ненаситність грошима, кажуть у поліції. Детальніше у сюжеті.

І не лише це. Також в огляді хабар.news:

На Львівщині поліцейський хотів виправдати підозрюваного у зґвалтуванні за 3 000 доларів.

Суддю і адвоката затримали через хабарі на Закарпатті.

У Запоріжжі висновок комісії коштував чоловіку 2 000 доларів.