Топ-менеджера державного «Укрексімбанку» затримали на хабарі. ВІДЕО
Топ-менеджера державного «Укрексімбанку» затримали на хабарі. ВІДЕО
Схоже, з тріском і шумом пішла на дно кар’єра топ-менеджера державного «Укрексімбанку». А все через його ненаситність грошима, кажуть у поліції. Детальніше у сюжеті.
І не лише це. Також в огляді хабар.news:
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