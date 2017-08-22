У Києві батько безжально зарізав власного сина. ВІДЕО
У Києві батько безжально зарізав власного сина. ВІДЕО
Все сталося у звичайній квартирі. Двері опечатані, за ними працюють слідчі. Розбираються, при яких обставинах 72 річний чоловік вбив свого сина.
Попередньо відомо, що він зарізав його ножем.
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