У Миколаєві поліцейські затримали підозрюваного в озброєному нападі. ВІДЕО

Днями, о 16:45, зловмисник у сонцезахисних окулярах зайшов до приміщення фінансової установи по вул. Пограничній, дістав ніж та, погрожуючи ним адміністраторові, заволодів наявними грошима. Незнайомець втік, а постраждала звернулась по допомогу до поліції.

Протягом декількох діб оперативники Інгульського відділу поліції розшукували нападника. Стало відомо, що одразу після вчинення злочину він виїхав за межі міста.

За кілька днів поліцейські затримали чоловіка у с. Нечаяне Миколаївського району. 45-річний зловмисник перебував у стані сп’яніння, як і на момент нападу, тому не зміг спочатку надати будь-яких пояснень, але 11 600 гривень встиг витратити. У першу чергу він оновив свій гардероб, а залишок спустив на випивку.



Злочинець був затриманий у порядку ст.208 КПК України. Зараз він очікує на обрання міри запобіжного заходу.



Слідчі Інгульського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області проводять розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.3 ст.187 КК України «Розбій».



Тепер затриманий ризикує провести за ґратами більше 10-ти років.

Санкція інкримінованої статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

