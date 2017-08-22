На Дніпропетровщині засуджені чоловіки, які планували теракти. ВІДЕО

На Дніпропетровщині засуджені чоловіки, які планували теракти. ВІДЕО

10:19 22.08.2017

За матеріалами СБУ Апеляційний суд Дніпропетровської області засудив до шести років позбавлення волі двох чоловіків, які за завданням кураторів з так званої «ЛНР» планували теракти на території області.

У червні 2014 року співробітники СБ України затримали зловмисників під час підготовки до терористичних актів. Правоохоронці встановили, що один із диверсантів перебував у незаконному збройному формуванні «Луганського народного ополчення», ватажком якого був відомий терорист Мозговой. Від нього бойовик отримав завдання приїхати на рідну Дніпропетровщину, підібрати спільників та здійснити низку терактів для залякування місцевого населення і дестабілізації ситуації на Дніпропетровщині.

Оперативники спецслужби «взяли» двох зловмисників під час підготовки до підриву у Дніпрі залізничної колії, якою мав проїхати потяг з військовою технікою.

Суд визнав диверсантів винними у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, та засудив до шести  років позбавлення волі.

Вирок набув законної сили.

За матеріалами прес-центру СБУ

За матеріалами СБУ Апеляційний суд Дніпропетровської області засудив до шести років позбавлення волі двох чоловіків, які за завданням кураторів з так званої «ЛНР» планували теракти на території області.

У червні 2014 року співробітники СБ України затримали зловмисників під час підготовки до терористичних актів. Правоохоронці встановили, що один із диверсантів перебував у незаконному збройному формуванні «Луганського народного ополчення», ватажком якого був відомий терорист Мозговой. Від нього бойовик отримав завдання приїхати на рідну Дніпропетровщину, підібрати спільників та здійснити низку терактів для залякування місцевого населення і дестабілізації ситуації на Дніпропетровщині.

Оперативники спецслужби «взяли» двох зловмисників під час підготовки до підриву у Дніпрі залізничної колії, якою мав проїхати потяг з військовою технікою.

Суд визнав диверсантів винними у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, та засудив до шести  років позбавлення волі.

Вирок набув законної сили.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3810#.Qm9hzYFk.dpbs

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