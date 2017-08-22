У Полтаві СБУ викрила поліцейського та чиновника на кришуванні нелегального бізнесу. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили у Полтаві поліцейського та чиновника, які обклали систематичною «даниною» нелегальних торгівців у центрі міста.

Правоохоронці встановили, що співробітник одного із відділень поліції та працівник інспекції з контролю за благоустроєм та санітарним станом при міській раді регулярно отримували гроші від «стихійної торгівлі» на вулицях прилеглих до Центрального ринку Полтави. Залежно від масштабів «бізнесу» корупційна винагорода становила до тисячі гривень щомісяця з кожного підприємця. Оперативники спецслужби задокументували, що загальна сума щомісячної зібраної «данини» сягала ста тисяч гривень.

Співробітники СБ України затримали обох зловмисників, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час чергового «обходу» торгівців.

Затриманим повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням).

У рамках досудового розслідування, співробітники СБУ перевіряють наявну інформацію щодо причетності до вимагання грошей окремих керівників затриманих поліцейських.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ