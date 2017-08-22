У Хмельницькому на дачі 88-річний дідусь знайшов арсенал зброї. ВІДЕО
У Хмельницькому на дачі 88-річний дідусь знайшов арсенал зброї. ВІДЕО
Придивившись краще до знахідки, чоловік зрозумів, що це не жарти, ці речі можуть нести реальну небезпеку. Пенсіонер – колишній військовий, тож не розгубився та зателефонував правоохоронцям. І як виявилося не дарма…
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