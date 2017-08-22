В Київському метро чоловікові турнікет перебив ногу. ВІДЕО

В Києві на станції метро «Харківська» трапився неприємний інцидент за участю пасажира. Чоловік намагався пройти через турнікет не заплативши, та тільки-но дійшов до середини турнікета, як його вдарили висувні конструкції. Вони спрацьовують, якщо не кинути жетон, або не скористатися проїзним. Від удару чоловікові перебило ногу. Тепер він із переломом лежить в лікарні. Детальніше, дивіться у сюжеті.