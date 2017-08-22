В Київському метро чоловікові турнікет перебив ногу. ВІДЕО

В Київському метро чоловікові турнікет перебив ногу. ВІДЕО

12:40 22.08.2017

В Києві на станції метро «Харківська» трапився неприємний інцидент за участю пасажира. Чоловік намагався пройти через турнікет не заплативши, та тільки-но дійшов до середини турнікета, як його вдарили висувні конструкції. Вони спрацьовують, якщо не кинути жетон, або не скористатися проїзним. Від удару чоловікові перебило ногу. Тепер він із переломом лежить в лікарні. Детальніше, дивіться у сюжеті.

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Хмельницькому на дачі 88-річний дідусь знайшов арсенал зброї. ВІДЕО
У Хмельницькому на дачі 88-річний дідусь знайшов арсенал зброї. ВІДЕО
22.08.2017 | 13:00
В Київському метро чоловікові турнікет перебив ногу. ВІДЕО
В Київському метро чоловікові турнікет перебив ногу. ВІДЕО
22.08.2017 | 12:40
У Полтаві СБУ викрила поліцейського та чиновника на кришуванні нелегального бізнесу. ВІДЕО
У Полтаві СБУ викрила поліцейського та чиновника на кришуванні нелегального бізнесу. ВІДЕО
22.08.2017 | 10:40
На Дніпропетровщині засуджені чоловіки, які планували теракти. ВІДЕО
На Дніпропетровщині засуджені чоловіки, які планували теракти. ВІДЕО
22.08.2017 | 10:19
У Миколаєві поліцейські затримали підозрюваного в озброєному нападі. ВІДЕО
У Миколаєві поліцейські затримали підозрюваного в озброєному нападі. ВІДЕО
22.08.2017 | 09:42
У Києві батько безжально зарізав власного сина. ВІДЕО
У Києві батько безжально зарізав власного сина. ВІДЕО
22.08.2017 | 06:30
Топ-менеджера державного «Укрексімбанку» затримали на хабарі. ВІДЕО
Топ-менеджера державного «Укрексімбанку» затримали на хабарі. ВІДЕО
21.08.2017 | 23:45
Одесити вимагають звільнення керівництва СІЗО,де днями вбили жінку. ВІДЕО
Одесити вимагають звільнення керівництва СІЗО,де днями вбили жінку. ВІДЕО
21.08.2017 | 23:15
У Дніпрі рятувальники із річки виловили автомобіль. ВІДЕО
У Дніпрі рятувальники із річки виловили автомобіль. ВІДЕО
21.08.2017 | 22:45
Перша трагічна жертва лептоспірозу: у Києві помер чоловік. ВІДЕО
Перша трагічна жертва лептоспірозу: у Києві помер чоловік. ВІДЕО
21.08.2017 | 22:15
На Сумщині військового підозрюють у вбивстві дівчини. ВІДЕО
На Сумщині військового підозрюють у вбивстві дівчини. ВІДЕО
21.08.2017 | 21:45
Адвокати: межа між вбивством і самозахистом дуже тонка. ВІДЕО
Адвокати: межа між вбивством і самозахистом дуже тонка. ВІДЕО
21.08.2017 | 21:15
У Черкасах поліцейські затримали озброєних викрадачів людей. ВІДЕО
У Черкасах поліцейські затримали озброєних викрадачів людей. ВІДЕО
21.08.2017 | 20:45
У Сумах розкрили вбивство 18-ти річної давнини. ВІДЕО
У Сумах розкрили вбивство 18-ти річної давнини. ВІДЕО
21.08.2017 | 20:15
Подробиці затримання озброєних викрадачів двох людей на Черкащині. ВІДЕО
Подробиці затримання озброєних викрадачів двох людей на Черкащині. ВІДЕО
21.08.2017 | 18:30
На Луганщині під час пожежі згоріли одразу 40 сараїв та 12 гаражів. ВІДЕО
На Луганщині під час пожежі згоріли одразу 40 сараїв та 12 гаражів. ВІДЕО
21.08.2017 | 16:20

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.