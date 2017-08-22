У Черкасах бійці ДСНС звільнили людину, яку причавило металевим листом. ВІДЕО

Близько 19:30, на розі вулиць Благовісна-Митницька, 43-річного чоловіка привалило металевим листом.

Як з'ясувалося, під час виконання робіт по укріпленню стін траншеї тепломережі, на чоловіка впав металевий лист. Внаслідок цього робітник отримав чисельні травми і не міг самостійно звільнитися.

Прибувши на місце події, рятувальники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спецпризначення звільнили чоловіка з-під металевого листа.

Після цього, поклавши постраждалого на ноші, рятувальники передали його лікарям швидкої допомоги. Після чого чоловіка було госпіталізовано до 3-ї міської лікарні.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області