У Сумах двоє дітей на велосипеді потрапили під автомобіль. ВІДЕО

Дорожній іницдент стався на вулиці Баранівській.

Оперативно прибувши на місце ДТП, патрульні з’ясували, що за попередніми даними, 30-річний водій керуючи автомобілем Renault Duster допустив наїзд на 14-річного велосипедиста, який рухаючись з 4-річним пасажиром, неочікувано змінив напрямок руху.

Унаслідок ДТП неповнолітні отримали тілесні ушкодження з якими їх було направлено до лікарні.

Попередньо, у 14-річного хлопця зафіксували забій м'яких тканин тім'яної ділянки голови зліва, а у його 4-річного пасажира забій грудної клітини та забій та садна лівого коліна.

Охоронці порядку викликали на місце події слідчо-оперативну групу Сумського відділку поліції.

Наразі за даним фактом триває перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області