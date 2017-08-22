На Донеччині вщент згоріло ціле село. ВІДЕО
На Донеччині вщент згоріло ціле село. ВІДЕО
Обстріли та смерті не полишають Донеччину. На додачу ще одне лихо - постійні пожежі через спеку та обстріли бойовиків. У Бахмутському районі вщент згоріло село Новокам’янка. Сталося це по обіді. У населеному пункті було всього-на-всього 5 будинків. Вогонь знищив повністю 4 будівлі. А на подвір'ї останнього залишилися лише рештки від сараю та машини. Також погоріла худоба хазяїв.
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