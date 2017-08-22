У Києві люди із цеглою в руках захищали власне майно. ВІДЕО
У Києві люди із цеглою в руках захищали власне майно. ВІДЕО
У столиці знову неспокійно. Київська влада вкотре взялася за МАФи. Цього разу біля станції метро «Політехнічний інститут». І вкотре зачищати територію взялися під прикриттям темряви. Люди кажуть – все сталося близько другої години ночі. До них зателефонувала місцева охорона і повідомила - магазинчики підприємців разом з усім товаром просто перетворили грейдерами на величезну купу сміття.
|
22.08.2017 | 21:10
|
22.08.2017 | 21:00
|
22.08.2017 | 13:00
|
22.08.2017 | 12:40
|
22.08.2017 | 10:40
|
22.08.2017 | 10:19
|
22.08.2017 | 09:42
|
22.08.2017 | 06:30
|
21.08.2017 | 23:45
|
21.08.2017 | 23:15
|
21.08.2017 | 22:45
|
21.08.2017 | 22:15
|
21.08.2017 | 21:45
|
21.08.2017 | 21:15
|
21.08.2017 | 20:45
|
21.08.2017 | 20:15
-
- 1 з 829
- ››