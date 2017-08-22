У Києві люди із цеглою в руках захищали власне майно. ВІДЕО

У столиці знову неспокійно. Київська влада вкотре взялася за МАФи. Цього разу біля станції метро «Політехнічний інститут». І вкотре зачищати територію взялися під прикриттям темряви. Люди кажуть – все сталося близько другої години ночі. До них зателефонувала місцева охорона і повідомила - магазинчики підприємців разом з усім товаром просто перетворили грейдерами на величезну купу сміття.