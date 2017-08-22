Неподалік Києва сталась смертельна ДТП. ВІДЕО
Неподалік Києва сталась смертельна ДТП. ВІДЕО
Неподалік Києва рятувальники працювали на ДТП. У селі Петрівці рятувальникам довелось витягувати людину із салону власного автомобіля. Незадовго до цього сталась жахлива аварія. У наслідок якої загинув водій ВАЗа, місцевий житель 55-ти років.
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