Неподалік Києва сталась смертельна ДТП. ВІДЕО

Неподалік Києва рятувальники працювали на ДТП. У селі Петрівці рятувальникам довелось витягувати людину із салону власного автомобіля. Незадовго до цього сталась жахлива аварія. У наслідок якої загинув водій ВАЗа, місцевий житель 55-ти років.