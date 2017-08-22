У Черкасах горіла п`ятиповерхівка. ВІДЕО

На вулиці Залізняка у квартирі на першому поверсі сталось займання. Вогонь швидко поширився поверхами далі. І вже скоро у його полоні опинились люди. На щастя, пожежні вчасно приїхали на місце події, і розпочали евакуацію людей з житлового приміщення.

Не тільки це. Також в огляді надзвичайних подій…..

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