У Києві поліція знову заважала роботі журналістів. ВІДЕО
У Києві поліція знову заважала роботі журналістів. ВІДЕО
Була погоня в якій поліцейські протаранили машину втікачів. Дві машини стояли пошкоджені. Наш кореспондент намагалась розвідати подробиці того, що сталось. Аж поки, через деякий час, роботі журналістів не завадили – правоохоронці. Без жодних фахових пояснень, без законних підстав, начальник Шевченківського управління поліції завадив зйомкам. І нашій знімальні групі таки довелось відступити.
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