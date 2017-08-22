Борцям з корупцією в Україні доводиться працювати під тиском – експерти. ВІДЕО
Борцям з корупцією в Україні доводиться працювати під тиском – експерти. ВІДЕО
За думкою правозахисників, яскравий приклад – судовий процес над головою «Центру протидії корупції» Віталієм Шабуніним. Антикорупціонера підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Зараз він під особистим зобов’язанням – має звітуватися правоохоронцям про свої поїздки за межі Києва найближчі два місяці.
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