Борцям з корупцією в Україні доводиться працювати під тиском – експерти. ВІДЕО

За думкою правозахисників, яскравий приклад – судовий процес над головою «Центру протидії корупції» Віталієм Шабуніним. Антикорупціонера підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Зараз він під особистим зобов’язанням – має звітуватися правоохоронцям про свої поїздки за межі Києва найближчі два місяці.