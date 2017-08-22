В діях працівників одеського СІЗО прокурори бачать факт «катування». ВІДЕО
В діях працівників одеського СІЗО прокурори бачать факт «катування». ВІДЕО
Нові деталі у справі вбивства в Одеському СІЗО. В прокуратурі перекваліфікували розпочате кримінальне провадження із «перевищення службових повноважень» у «катування». Змусили їх це зробити нові факти, про які перевіряючи дізналися під час слідства. Прокурорам стало відомо про наджорстоке поводження з арештантами з боку працівників пенітенціарної установи.
|
22.08.2017 | 22:20
|
22.08.2017 | 22:10
|
22.08.2017 | 21:50
|
22.08.2017 | 21:40
|
22.08.2017 | 21:30
|
22.08.2017 | 21:20
|
22.08.2017 | 21:10
|
22.08.2017 | 21:00
|
22.08.2017 | 13:00
|
22.08.2017 | 12:40
|
22.08.2017 | 10:40
|
22.08.2017 | 10:19
|
22.08.2017 | 09:42
|
22.08.2017 | 06:30
|
21.08.2017 | 23:45
|
21.08.2017 | 23:15
-
- 1 з 830
- ››