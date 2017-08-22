В діях працівників одеського СІЗО прокурори бачать факт «катування». ВІДЕО

Нові деталі у справі вбивства в Одеському СІЗО. В прокуратурі перекваліфікували розпочате кримінальне провадження із «перевищення службових повноважень» у «катування». Змусили їх це зробити нові факти, про які перевіряючи дізналися під час слідства. Прокурорам стало відомо про наджорстоке поводження з арештантами з боку працівників пенітенціарної установи.