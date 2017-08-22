В Дніпрі лікар та поліцейські врятували немовля від п’яної матері. ВІДЕО

Близько першої години ночі до поліції надійшов виклик від стурбованої жінки. Вона представилась лікарем швидкої допомоги і повідомила, що не може потрапити на виклик. Коли патрульні прибули на місце, зрозуміли занепокоєння жінки. Детальніше у випуску «Надія є!». А також:

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