В Дніпрі лікар та поліцейські врятували немовля від п’яної матері. ВІДЕО
В Дніпрі лікар та поліцейські врятували немовля від п’яної матері. ВІДЕО
Близько першої години ночі до поліції надійшов виклик від стурбованої жінки. Вона представилась лікарем швидкої допомоги і повідомила, що не може потрапити на виклик. Коли патрульні прибули на місце, зрозуміли занепокоєння жінки. Детальніше у випуску «Надія є!». А також:
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