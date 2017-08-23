У Харкові подружжя збувало наркотики у торгівельному центрі. ВІДЕО

У Харкові подружжя збувало наркотики у торгівельному центрі. ВІДЕО

01:00 23.08.2017

В ході проведення операції «Мігрант» співробітниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Харківській області та слідчим відділом Холодногірського відділу поліції затримана група осіб, які збували наркотичні засоби на території ТЦ «Барабашово» та Харкова.

Затриманими виявились 39-річний громадянин Нігерії та 33-річна громадянка України.
– В ході проведення обшуків у торговельному павільйоні виявлено близько 60 грамів речовини рослинного походження, схожої на канабіс. За місцем мешкання подружжя виявлений канабіс у 40 полімерних пакетах загальною вагою близько 3-х кілограмів, - розповіла оперуповноважений Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Харківській області Анастасія Томиліна.
На теперішній час чоловік та жінка затримані в порядку ст. 208 КПК України.

Громадяни перевіряються на причетність до скоєння інших злочинів на території України, а також встановлюється канал надходження наркотичних засобів до фігурантів.

З'ясовується роль кожного в збуті наркотичних засобів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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