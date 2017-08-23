На Миколаївщині молодик готував замах на вбивство бізнесмена. ВІДЕО
На Миколаївщині молодик готував замах на вбивство бізнесмена. ВІДЕО
У селищі Первомайське Миколаївської області 20-ти річний зловмисник планував вбивство бізнесмена. За даними слідства хлопець хотів вбити чоловіка, пограбувати, а потім втекти до Криму, подалі від українського правосуддя. Але, поліцейські затримали зловмисника, коли той готувався до скоєння злочину. У гаражі свого діда він саме випробовував зброю.
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