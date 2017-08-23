На Черкащині ініціатор сімейної сварки вимахував гранатою та пістолетом. ВІДЕО

До чергової частини Смілянського відділу поліції зателефонувала місцева жителька, яка розповіла, що її чоловік за місцем проживання влаштував сімейну сварку.

На місце події виїхала група швидкого реагування поліції. Прибувши за вказаною адресою на подвір”ї правоохоронці побачили агресивно налаштованого чоловіка, який перебував в стані алкогольного сп”яніння.

Під час спілкування з чоловіком, правоохоронці намагались заспокоїти його, але він витягнув пістолет та кинув у бік поліцейських гранату - на щастя вибуховий пристрій не спрацював. Чоловіка негайно було затримано та доставлено до Смілянського відділу поліції. Всі речові докази з місця події вилучено та направлено на проведення відповідних експертиз.

Як розповів начальник ГУНП в Черкаській області Валерій Лютий, на даний час 36-річного раніше судимого чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Смілянським відділом поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

