Масштабна пожежа у Харкові: горів апеляційний суд. ВІДЕО
Масштабна пожежа у Харкові: горів апеляційний суд. ВІДЕО
В цілому з вогнем боролися 150 пожежних. Ще б пак! Площа пожежі – 1800 квадратних метри….
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