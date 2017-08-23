Начальника поліції охорони Сергія Будника затримали на хабарі. ВІДЕО

Нині у Генеральній прокуратурі України готують підозру Сергію Буднику. Злочин кваліфікують за статтею 368, частина 4 - вимагання хабара службовою особою. Однак, увага, самого Сергія Будника на гарячому не було затримано. З грошима був посередник. І, коли той ніс гроші, начальника поліції охорони нібито взагалі не було в Управлінні.