Начальника поліції охорони Сергія Будника затримали на хабарі. ВІДЕО
Начальника поліції охорони Сергія Будника затримали на хабарі. ВІДЕО
Нині у Генеральній прокуратурі України готують підозру Сергію Буднику. Злочин кваліфікують за статтею 368, частина 4 - вимагання хабара службовою особою. Однак, увага, самого Сергія Будника на гарячому не було затримано. З грошима був посередник. І, коли той ніс гроші, начальника поліції охорони нібито взагалі не було в Управлінні.
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