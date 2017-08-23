ДТП у Києві, вантажівка розбила два позашляховики. ВІДЕО
ДТП у Києві, вантажівка розбила два позашляховики. ВІДЕО
Київ, Дніпропетровське шосе, в народі цю трасу називають Новообухівська дорога. Біля зупинки «Авторинок» сталася аварія. Зіштовхнулись – вантажівка FAW та два позашляховики BMW і Hyundai. Пошкодження машин відносно не суттєві, але карета швидкої допомоги, яка стояла біля узбіччя змусила хвилюватись.
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