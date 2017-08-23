У Києві знімальна група потрапила в ДТП. ВІДЕО
У Києві знімальна група потрапила в ДТП. ВІДЕО
У Києві на проспекті Перемоги легковик Деу зіштовхнувся з вантажівкою. Постраждали люди, водій та пасажири легковика. За попередньою версією аварію спровокував невідомий автомобіль, який начебто підрізав вантажівку і не зупиняючись зник з місця ДТП. Подробиці у сюжеті.
Оператор – М.Шинкар
|
23.08.2017 | 20:45
|
23.08.2017 | 20:15
|
23.08.2017 | 19:45
|
23.08.2017 | 06:45
|
23.08.2017 | 06:30
|
23.08.2017 | 01:00
|
22.08.2017 | 23:15
|
22.08.2017 | 22:20
|
22.08.2017 | 22:10
|
22.08.2017 | 21:50
|
22.08.2017 | 21:40
|
22.08.2017 | 21:30
|
22.08.2017 | 21:20
|
22.08.2017 | 21:10
|
22.08.2017 | 13:00
|
22.08.2017 | 12:40
-
- 1 з 830
- ››