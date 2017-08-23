У Києві знімальна група потрапила в ДТП. ВІДЕО

У Києві на проспекті Перемоги легковик Деу зіштовхнувся з вантажівкою. Постраждали люди, водій та пасажири легковика. За попередньою версією аварію спровокував невідомий автомобіль, який начебто підрізав вантажівку і не зупиняючись зник з місця ДТП. Подробиці у сюжеті.

Оператор – М.Шинкар