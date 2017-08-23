Хто винен і чому – експерти про вбивство жінки-конвоїра у одеському СІЗО. ВІДЕО
Хто винен і чому – експерти про вбивство жінки-конвоїра у одеському СІЗО. ВІДЕО
Гумовими кийками та прочуханкою провчали підозрюваних в одному із одеських СІЗО. За людей, які перебувають тут під вартою, взялися після того, як один з них скоїв страшний злочин – вбив інспектора.
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