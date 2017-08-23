У Дніпрі незрячого чоловіка мало не скалічили. ВІДЕО
У Дніпрі незрячого чоловіка мало не скалічили. ВІДЕО
Всьому виною рекламний знак посеред вулиці. Постраждалий, Андрій Ріпний, через хворобу останні 10 років поступово втрачає зір. Наразі він розмито розрізняє лише фігури в контрастах. Тому його незмінною супутницею стала палиця. Лише з нею чоловік може більш-менш пересуватися вулицею на роботу та додому. Так, так, вам не почулося. Пан Андрій у свої 56 років попри втрату зору не хоче бути обузою для рідних. Він працює на підприємстві Українського товариства сліпих. Та черговий його похід на роботу закінчився непередбачувано. Більше дивіться у сюжеті.
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