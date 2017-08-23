У Дніпрі грабіжники напали на чоловіка. ВІДЕО
У Дніпрі грабіжники напали на чоловіка. ВІДЕО
Після злочину всі втекли, однак не на довго. Правоохоронці усіх затримали. Це місцеві жителі. Один з них вже відповідав перед законом за розбої та грабежі.
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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