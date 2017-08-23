У Києві жителі будинку самостійно затримали крадія. ВІДЕО
У Києві жителі будинку самостійно затримали крадія. ВІДЕО
Почалося все з того, що до поліції подзвонили і сказали, що в одній з квартир на вулиці Городній в квартиру заліз невідомий. Його побачила місцева жителька з сусіднього будинку.
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