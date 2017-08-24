У Запоріжжі патрульна поза службою допомгла затримати вбивцю. ВІДЕО

Запорізька патрульна допомогла затримати ймовірного вбивцю пенсіонера.

Патрульна гуляла зі своїм собакою, коли побачила, що чоловік напав на літнього громадянина

У позаробочий час патрульна поліцейська вивела свого собаку на прогулянку й стала свідком конфлікту, під час якого один чоловік поранив іншого. Жінка одразу ж втрутилась й спробувала зупинити нападника, але той вирвався й побіг геть. Очевидці викликали швидку, але, на жаль, поранений помер на місці події.

Поліцейська одразу ж викликала на місце події патрульний екіпаж.

Ймовірний злочинець встиг сховатися у під’їзді одного з будинків на вулиці Товариській. Опитавши мешканців будинку, патрульні встановили особу та місцеперебування можливого нападника.

На 6 поверсі правоохоронці виявили сусідку втікача. Жінку попросили подзвонити до сусіда, аби той відчинив двері. Він спочатку відчинив, але, побачивши патрульних, різко зачинився.

Тоді патрульні вибили двері, адже чоловік відмовився їх відчинити. 47-річного громадянина затримали. Патрульна зазначила, що саме він напав на людину. Ніж зі слідами крові виявили за дверима.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області