У Львові СБУ викрила власного співробітника у хабарництві. ВІДЕО

У Львові СБУ викрила власного співробітника у хабарництві. ВІДЕО

21:00 24.08.2017

Співробітники управління внутрішньої безпеки та управління СБУ в Львівській області спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі співробітника спецслужби.

Правоохоронці встановили, що старший оперуповноважений вимагав десять тисяч доларів США та перереєстрацію елітного авто від власника одного з львівських розважальних закладів. У таку суму капітан оцінив вирішення питання щодо закриття відкритого кримінального провадження та забезпечення подальшої безпроблемної роботи закладу.

Співробітники спецслужби затримали хабарника у місті під час отримання грошей. Наразі відбуваються обшуки за місцями його роботи та проживання. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 189 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Старшого уповноваженого затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення капітану про підозру та обрання запобіжного заходу.СБ України продовжує очищувати від хабарників насамперед власні лави.

«Поки наші побратими виконують бойові завдання у районі проведення АТО, деякі «колеги» беруть хабарі у мирних містах. Я беру ситуацію під особистий контроль до винесення справедливого вироку», - наголосив Голова СБУ Василь Грицак.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники управління внутрішньої безпеки та управління СБУ в Львівській області спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі співробітника спецслужби.
Правоохоронці встановили, що старший оперуповноважений вимагав десять тисяч доларів США та перереєстрацію елітного авто від власника одного з львівських розважальних закладів. У таку суму капітан оцінив вирішення питання щодо закриття відкритого кримінального провадження та забезпечення подальшої безпроблемної роботи закладу.
Співробітники спецслужби затримали хабарника у місті під час отримання грошей. Наразі відбуваються обшуки за місцями його роботи та проживання. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 189 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Старшого уповноваженого затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення капітану про підозру та обрання запобіжного заходу.
СБ України продовжує очищувати від хабарників насамперед власні лави. «Поки наші побратими виконують бойові завдання у районі проведення АТО, деякі «колеги» беруть хабарі у мирних містах. Я беру ситуацію під особистий контроль до винесення справедливого вироку», - наголосив Голова СБУ Василь Грицак. - See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3823#.TxvrgNWJ.dpbs
Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Львові СБУ викрила власного співробітника у хабарництві. ВІДЕО
У Львові СБУ викрила власного співробітника у хабарництві. ВІДЕО
24.08.2017 | 21:00
Адвокати: межа між вбивством і самозахистом дуже тонка. ВІДЕО
Адвокати: межа між вбивством і самозахистом дуже тонка. ВІДЕО
24.08.2017 | 20:30
У Києві жителі будинку самостійно затримали крадія. ВІДЕО
У Києві жителі будинку самостійно затримали крадія. ВІДЕО
23.08.2017 | 23:15
У Дніпрі грабіжники напали на чоловіка. ВІДЕО
У Дніпрі грабіжники напали на чоловіка. ВІДЕО
23.08.2017 | 22:45
У Дніпрі незрячого чоловіка мало не скалічили. ВІДЕО
У Дніпрі незрячого чоловіка мало не скалічили. ВІДЕО
23.08.2017 | 22:15
Хто винен і чому – експерти про вбивство жінки-конвоїра у одеському СІЗО. ВІДЕО
Хто винен і чому – експерти про вбивство жінки-конвоїра у одеському СІЗО. ВІДЕО
23.08.2017 | 21:45
У Києві знімальна група потрапила в ДТП. ВІДЕО
У Києві знімальна група потрапила в ДТП. ВІДЕО
23.08.2017 | 21:15
ДТП у Києві, вантажівка розбила два позашляховики. ВІДЕО
ДТП у Києві, вантажівка розбила два позашляховики. ВІДЕО
23.08.2017 | 20:45
Начальника поліції охорони Сергія Будника затримали на хабарі. ВІДЕО
Начальника поліції охорони Сергія Будника затримали на хабарі. ВІДЕО
23.08.2017 | 20:15
Масштабна пожежа у Харкові: горів апеляційний суд. ВІДЕО
Масштабна пожежа у Харкові: горів апеляційний суд. ВІДЕО
23.08.2017 | 19:45
На Черкащині ініціатор сімейної сварки вимахував гранатою та пістолетом. ВІДЕО
На Черкащині ініціатор сімейної сварки вимахував гранатою та пістолетом. ВІДЕО
23.08.2017 | 06:45
На Миколаївщині молодик готував замах на вбивство бізнесмена. ВІДЕО
23.08.2017 | 06:30
У Харкові подружжя збувало наркотики у торгівельному центрі. ВІДЕО
У Харкові подружжя збувало наркотики у торгівельному центрі. ВІДЕО
23.08.2017 | 01:00
В Дніпрі лікар та поліцейські врятували немовля від п’яної матері. ВІДЕО
В Дніпрі лікар та поліцейські врятували немовля від п’яної матері. ВІДЕО
22.08.2017 | 23:15
Борцям з корупцією в Україні доводиться працювати під тиском – експерти. ВІДЕО
Борцям з корупцією в Україні доводиться працювати під тиском – експерти. ВІДЕО
22.08.2017 | 22:20
У Києві поліція знову заважала роботі журналістів. ВІДЕО
У Києві поліція знову заважала роботі журналістів. ВІДЕО
22.08.2017 | 22:10

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.