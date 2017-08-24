Адвокати: межа між вбивством і самозахистом дуже тонка. ВІДЕО

Адвокати: межа між вбивством і самозахистом дуже тонка. ВІДЕО

20:30 24.08.2017

Від жертви до вбивці іноді буває всього один крок. Буває так, що за те, аби залишитися жити потрібно наважитися на радикальні дії.

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