Адвокати: межа між вбивством і самозахистом дуже тонка. ВІДЕО
Адвокати: межа між вбивством і самозахистом дуже тонка. ВІДЕО
Від жертви до вбивці іноді буває всього один крок. Буває так, що за те, аби залишитися жити потрібно наважитися на радикальні дії.
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