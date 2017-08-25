СБУ затримала іноземця, якого за серйозний злочин розшукував Інтерпол. ВІДЕО

СБУ затримала іноземця, якого за серйозний злочин розшукував Інтерпол. ВІДЕО

23:00 25.08.2017

Співробітники Служби безпеки України затримали на Київщині громадянина Франції, причетного до скоєння особливо тяжких злочинів на території Європейського Союзу.

У рамках партнерської взаємодії із  Національною поліцією та жандармерією Республіки Франція СБУ отримала інформацію про можливе перебування в Україні злочинця, засудженого французьким судом до семи років позбавлення волі за розкрадання у європейських компаній двохсот мільйонів євро. Чоловік понад п’ять років переховувався від французького правосуддя у деяких європейських країнах.

Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту економіки СБ України оперативно встановили, що розшукуваний три дні тому прибув на територію нашої країни.

Правоохоронці також ідентифікували та затримали іншого іноземця, який «подорожував» разом із французьким громадянином. Він виявився одним із учасників організованого угруповання та перебуває у міжнародному розшуку за скоєні в Європейському Союзі злочини.

Наразі складено протокол затримання. 

Матеріали справи передано до органів прокуратури для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та подальшої видачі двох розшукуваних Інтерполом та Європолом осіб до Національної поліції та жандармерії Республіки Франція.

За матеріалами прес-центру СБУ

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Дніпрі чоловік з ножем накинувся на водія маршрутки. ВІДЕО
У Дніпрі чоловік з ножем накинувся на водія маршрутки. ВІДЕО
25.08.2017 | 22:30
У Сумах двоє дітей на велосипеді потрапили під автомобіль. ВІДЕО
У Сумах двоє дітей на велосипеді потрапили під автомобіль. ВІДЕО
25.08.2017 | 22:00
Хто винен і чому – експерти про вбивство жінки-конвоїра у одеському СІЗО. ВІДЕО
Хто винен і чому – експерти про вбивство жінки-конвоїра у одеському СІЗО. ВІДЕО
25.08.2017 | 21:30
Подробиці затримання озброєних викрадачів двох людей на Черкащині. ВІДЕО
Подробиці затримання озброєних викрадачів двох людей на Черкащині. ВІДЕО
25.08.2017 | 21:00
У Запоріжжі патрульна поза службою допомгла затримати вбивцю. ВІДЕО
У Запоріжжі патрульна поза службою допомгла затримати вбивцю. ВІДЕО
24.08.2017 | 22:00
У Києві поліція знову заважала роботі журналістів. ВІДЕО
У Києві поліція знову заважала роботі журналістів. ВІДЕО
24.08.2017 | 21:30
У Львові СБУ викрила власного співробітника у хабарництві. ВІДЕО
У Львові СБУ викрила власного співробітника у хабарництві. ВІДЕО
24.08.2017 | 21:00
Адвокати: межа між вбивством і самозахистом дуже тонка. ВІДЕО
Адвокати: межа між вбивством і самозахистом дуже тонка. ВІДЕО
24.08.2017 | 20:30
У Києві жителі будинку самостійно затримали крадія. ВІДЕО
У Києві жителі будинку самостійно затримали крадія. ВІДЕО
23.08.2017 | 23:15
У Дніпрі грабіжники напали на чоловіка. ВІДЕО
У Дніпрі грабіжники напали на чоловіка. ВІДЕО
23.08.2017 | 22:45
У Дніпрі незрячого чоловіка мало не скалічили. ВІДЕО
У Дніпрі незрячого чоловіка мало не скалічили. ВІДЕО
23.08.2017 | 22:15
Хто винен і чому – експерти про вбивство жінки-конвоїра у одеському СІЗО. ВІДЕО
Хто винен і чому – експерти про вбивство жінки-конвоїра у одеському СІЗО. ВІДЕО
23.08.2017 | 21:45
У Києві знімальна група потрапила в ДТП. ВІДЕО
У Києві знімальна група потрапила в ДТП. ВІДЕО
23.08.2017 | 21:15
ДТП у Києві, вантажівка розбила два позашляховики. ВІДЕО
ДТП у Києві, вантажівка розбила два позашляховики. ВІДЕО
23.08.2017 | 20:45
Начальника поліції охорони Сергія Будника затримали на хабарі. ВІДЕО
Начальника поліції охорони Сергія Будника затримали на хабарі. ВІДЕО
23.08.2017 | 20:15
Масштабна пожежа у Харкові: горів апеляційний суд. ВІДЕО
Масштабна пожежа у Харкові: горів апеляційний суд. ВІДЕО
23.08.2017 | 19:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.