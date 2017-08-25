СБУ затримала іноземця, якого за серйозний злочин розшукував Інтерпол. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України затримали на Київщині громадянина Франції, причетного до скоєння особливо тяжких злочинів на території Європейського Союзу.

У рамках партнерської взаємодії із Національною поліцією та жандармерією Республіки Франція СБУ отримала інформацію про можливе перебування в Україні злочинця, засудженого французьким судом до семи років позбавлення волі за розкрадання у європейських компаній двохсот мільйонів євро. Чоловік понад п’ять років переховувався від французького правосуддя у деяких європейських країнах.

Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту економіки СБ України оперативно встановили, що розшукуваний три дні тому прибув на територію нашої країни.

Правоохоронці також ідентифікували та затримали іншого іноземця, який «подорожував» разом із французьким громадянином. Він виявився одним із учасників організованого угруповання та перебуває у міжнародному розшуку за скоєні в Європейському Союзі злочини.

Наразі складено протокол затримання.

Матеріали справи передано до органів прокуратури для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та подальшої видачі двох розшукуваних Інтерполом та Європолом осіб до Національної поліції та жандармерії Республіки Франція.

За матеріалами прес-центру СБУ