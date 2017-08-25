У Сумах двоє дітей на велосипеді потрапили під автомобіль. ВІДЕО
У Сумах двоє дітей на велосипеді потрапили під автомобіль. ВІДЕО
Дорожній іницдент стався на вулиці Баранівській.
Оперативно прибувши на місце ДТП, патрульні з’ясували, що за попередніми даними, 30-річний водій керуючи автомобілем Renault Duster допустив наїзд на 14-річного велосипедиста, який рухаючись з 4-річним пасажиром, неочікувано змінив напрямок руху.
Унаслідок ДТП неповнолітні отримали тілесні ушкодження з якими їх було направлено до лікарні.
Попередньо, у 14-річного хлопця зафіксували забій м'яких тканин тім'яної ділянки голови зліва, а у його 4-річного пасажира забій грудної клітини та забій та садна лівого коліна.
Охоронці порядку викликали на місце події слідчо-оперативну групу Сумського відділку поліції.
Наразі за даним фактом триває перевірка.
За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області
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