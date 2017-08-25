У Дніпрі чоловік з ножем накинувся на водія маршрутки. ВІДЕО
У Дніпрі чоловік з ножем накинувся на водія маршрутки. ВІДЕО
Як результат – поранення на плечі. Тільки ось водій заперечує своєму опонентові, каже ніякого посвідчення йому не показували…
|
25.08.2017 | 22:30
|
25.08.2017 | 22:00
|
25.08.2017 | 21:30
|
25.08.2017 | 21:00
|
24.08.2017 | 22:00
|
24.08.2017 | 21:30
|
24.08.2017 | 21:00
|
24.08.2017 | 20:30
|
23.08.2017 | 23:15
|
23.08.2017 | 22:45
|
23.08.2017 | 22:15
|
23.08.2017 | 21:45
|
23.08.2017 | 21:15
|
23.08.2017 | 20:45
|
23.08.2017 | 20:15
|
23.08.2017 | 19:45
-
- 1 з 831
- ››