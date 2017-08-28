Чоловіка у Києві викрали посеред білого дня - зловмисників затримали

Подія трапилася у Голосіївському районі столиці. Правоохоронці отримали

повідомлення про те, що на проспекті Науки на чоловіка накинулися

троє осіб та проти його волі посадили у салон автомобіля «Фольксваген». У Києві негайно ввели план «перехоплення».

Завдяки наданій заявницею інформації та оперативному реагуванню

працівників всіх структурних підрозділів столичної

поліції автомобіль зупинили неподалік від місця скоєння злочину.

«У салоні автомобіля перебували троє зловмисників та потерпілий. Слідству 25-річний чоловік пояснив, що на проспекті Науки із автомобіля «Фольксваген» на нього накинулися троє осіб. Окрім цього, у салоні автомобіля

працівники поліції виявили два револьвери та набої», - розповів

начальник Головного управління Національної поліції

у місті Києві Андрій Крищенко.

Правоохоронці з’ясували, що нападники - 26-річний, 39-річний та 50-річний місцеві мешканці, які раніше не притягувалися до кримінальної

відповідальності. Слідству повідомити причини викрадення 25-річного киянина зловмисники відмовилися на підставі ст. 63

Конституції України.

«Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження

за частиною другою статті 146 Кримінального кодексу України, це - незаконне

позбавлення волі або викрадення людини. Трьох зловмисників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України,

вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. Фігурантам

загрожує до п’яти років позбавлення волі», - зазначив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

За матеріалами відділу комунікації поліції Києва