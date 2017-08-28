Чоловіка у Києві викрали посеред білого дня - зловмисників затримали

Чоловіка у Києві викрали посеред білого дня - зловмисників затримали

15:00 28.08.2017

Подія трапилася у Голосіївському районі столиціПравоохоронці отримали 
повідомлення про те, що на проспекті Науки на чоловіка накинулися 
троє осіб та проти його волі посадили у салон автомобіля «Фольксваген». У Києві негайно ввели план «перехоплення».

Завдяки наданій заявницею інформації та оперативному реагуванню 
працівників всіх структурних підрозділів столичної 
поліції автомобіль зупинили неподалік від місця скоєння злочину.

«У салоні автомобіля перебували троє зловмисників та потерпілийСлідству 25-річний чоловік пояснив, що на проспекті Науки із автомобіля «Фольксваген» на нього накинулися троє осібОкрім цього, у салоні автомобіля 
працівники поліції виявили два револьвери та набої», - розповів 
начальник Головного управління Національної поліції 
у місті Києві Андрій Крищенко.

Правоохоронці з’ясувалищо нападники - 26-річний, 39-річний та 50-річний місцеві мешканціякі раніше не притягувалися до кримінальної 
відповідальностіСлідству повідомити причини викрадення 25-річного киянина зловмисники відмовилися на підставі ст. 63 
Конституції України.

«Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження 
за частиною другою статті 146 Кримінального кодексу Українице - незаконне 
позбавлення волі або викрадення людиниТрьох зловмисників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України
вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. Фігурантам 
загрожує до п’яти років позбавлення волі», - зазначив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

За матеріалами відділу комунікації поліції Києва

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