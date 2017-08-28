У Києві в парку бійка закінчилася стріляниною. ВІДЕО
У Києві в парку бійка закінчилася стріляниною. ВІДЕО
Неспокійним видався вечір у Києві. В одному із столичних парків, що на вулиці Кирилівській, конфлікт переріс у бійку із стріляниною. Свідки збройних суперечок зателефонували полісменам.
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