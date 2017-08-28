Нові подробиці ДТП із сином нардепа Нестора Шуфрича. ВІДЕО
Нові подробиці ДТП із сином нардепа Нестора Шуфрича. ВІДЕО
Крім слів очевидців, вже опубліковано й запис з камер відеоспостереження, які вказують на можливе перевищення швидкості сином нардепа. На відео чітко видно, як лискучий «Bentley» пролітає одним з пішохідних переходів. Тут він мало не збиває двох людей, які вчасно відступають. А от на наступному переході Нестор Несторович таки збиває пішохода. Після першої операції постраждалий Олексій Мельниченко попри дуже тяжкий стан вже може дихати самостійно. Наразі планують друге втручання – нейрохірургічне. Прокуратура ж готує синові нардепа підозру.
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