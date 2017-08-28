У Києві легковик протаранив пасажирський автобус та ще один автомобіль. Є травмовані. ВІДЕО
У Києві легковик протаранив пасажирський автобус та ще один автомобіль. Є травмовані. ВІДЕО
На Дніпровській набережній у Києві легковик виїхав на зустрічну смугу, де зачепив автобус і лоб-у-лоб зіштовхнулись ще з одним легковиком.
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