Активісти закликають зупинки громадського транспорту облаштувати захисними стовпчиками. ВІДЕО
Активісти закликають зупинки громадського транспорту облаштувати захисними стовпчиками. ВІДЕО
У Києві автобус влетів у зупинку. Ці фотографії з місця події. Все сталося на площі Тараса Шевченка. Попередньо, водій 99-го автобуса, коли гальмував біля зупинки, не розрахував габаритів і в'їхав в її конструкцію. Від удару спорудження знесло в сторону…
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