На Житомирські трасі пішохід потрапив під колеса Daewoo. ВІДЕО
На Житомирські трасі пішохід потрапив під колеса Daewoo. ВІДЕО
Житомирська траса під Києвом. Вже було темно, коли водій на Daewoo їхав у бік Житомира. Каже на спідометрі було не більше 65 кілометрів на годину. Проте і така швидкість автівки стала смертельною для жінки. Вона вирішила перебігти дорогу у недозволеному місці.
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