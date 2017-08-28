На Житомирські трасі пішохід потрапив під колеса Daewoo. ВІДЕО

Житомирська траса під Києвом. Вже було темно, коли водій на Daewoo їхав у бік Житомира. Каже на спідометрі було не більше 65 кілометрів на годину. Проте і така швидкість автівки стала смертельною для жінки. Вона вирішила перебігти дорогу у недозволеному місці.

Не тільки це….також в огляді ДТП дивіться….

На Столичному шосе водій на смерть збив пішохода

У Києві велосипедист загинув під колесами машини

На Київщині потяг врізався у Lexus