Начальнику поліції охорони Сергію Будинку обрали запобіжний захід. ВІДЕО
Начальнику поліції охорони Сергію Будинку обрали запобіжний захід. ВІДЕО
Начальнику поліції охорони Сергію Будинку обрали запобіжний захід. В Печерському районному суді Києва вирішили затриманого разом з його підозрюваним посередником взяти під варту. Щоправда, надали можливість внести заставу у розмірі 128 тисяч гривень кожному.
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