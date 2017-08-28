Начальнику поліції охорони Сергію Будинку обрали запобіжний захід. ВІДЕО

Начальнику поліції охорони Сергію Будинку обрали запобіжний захід. В Печерському районному суді Києва вирішили затриманого разом з його підозрюваним посередником взяти під варту. Щоправда, надали можливість внести заставу у розмірі 128 тисяч гривень кожному.