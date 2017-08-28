В Чернігівському СІЗО вбили в’язня. ВІДЕО

Чергова смерть в стінах слідчого ізолятора. Поки в Одесі розслідують деталі жорстокого вбивства жінки-конвоїра, в Чернігівському СІЗО стався новий трагічний випадок. Цього разу в стінах ізолятора до смерті забили в’язня. За версією слідства, все сталося під час бійки між заарештованими. Попередньо, конфлікт виник, коли ув’язненні були на прогулянці. Начебто 19 річний утримуваний під вартою забив сильно побив 51-річного чоловіка, який помер від отриманих травм. Місцева прокуратура відкрила одразу два кримінальних провадження, перше – за фактом вбивства, друге – службового недбальства.