На Чернігівщині чоловік підірвав гранатою себе та родичку. ВІДЕО
На Чернігівщині чоловік підірвав гранатою себе та родичку. ВІДЕО
На місце події одразу виїхали оперативники, вибухотехніки і кінологи. Картина, яку поліцейські застали на місці, вразила навіть самих бувалих. Подробиці в огляді надзвичайних подій.
А також у випуску:
- В Чернігівській області затримали автовикрадачів;
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- СБУ затримали адміністраторів антиукраїнських спільнот у соцмережах
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