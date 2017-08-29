На Чернігівщині чоловік підірвав гранатою себе та родичку. ВІДЕО

На місце події одразу виїхали оперативники, вибухотехніки і кінологи. Картина, яку поліцейські застали на місці, вразила навіть самих бувалих. Подробиці в огляді надзвичайних подій.

А також у випуску:

- В Чернігівській області затримали автовикрадачів;

- В Одесі правоохоронці затримали іноземцязі зброєю та наркотиками;

- Дніпровські поліцейські перекрили канал постачання наркотиків;

- СБУ затримали адміністраторів антиукраїнських спільнот у соцмережах