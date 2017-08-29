У Києві затримали викрадачів людини. ВІДЕО
У Києві затримали викрадачів людини. ВІДЕО
Все сталося ввечері, приблизно о пів на шосту в Голосіївському районі столиці. Правоохоронцям повідомили – посеред вулиці, на проспекті Науки, на чоловіка накинулись троє, силоміць заштовхнули його в машину та повезли в невідомому напрямку. Як тільки поліцейські про це дізналися – оголосили план «Перехоплення»…
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