У Києві затримали викрадачів людини. ВІДЕО

Все сталося ввечері, приблизно о пів на шосту в Голосіївському районі столиці. Правоохоронцям повідомили – посеред вулиці, на проспекті Науки, на чоловіка накинулись троє, силоміць заштовхнули його в машину та повезли в невідомому напрямку. Як тільки поліцейські про це дізналися – оголосили план «Перехоплення»…