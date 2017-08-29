Потяг «Бердянськ-Київ» протаранив позашляховик. ВІДЕО
Потяг «Бердянськ-Київ» протаранив позашляховик. ВІДЕО
На Київщині позашляховик на швидкості врізався у поїзд. У районі села Нові Безрадичі Київської області водій автівки не помітив цілий потяг. Водій Lexus намагався переїхати залізничний переїзд, втім не встиг, в нього врізався поїзд.
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