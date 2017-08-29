На Київщині водій «Daewoo» збив пішохода. ВІДЕО

Житомирська траса під Києвом. Вже було темно, коли водій на «Daewoo» їхав у бік Житомира. Каже на спідометрі було не більше 65 кілометрів на годину. Проте і така швидкість автівки стала смертельною для жінки.

Оператор – М.Шинкар