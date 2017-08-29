На Київщині водій «Daewoo» збив пішохода. ВІДЕО
На Київщині водій «Daewoo» збив пішохода. ВІДЕО
Житомирська траса під Києвом. Вже було темно, коли водій на «Daewoo» їхав у бік Житомира. Каже на спідометрі було не більше 65 кілометрів на годину. Проте і така швидкість автівки стала смертельною для жінки.
Оператор – М.Шинкар
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