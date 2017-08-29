У Чернігівській області рецидивіст убив себе та дружину брата. ВІДЕО
У Чернігівській області рецидивіст убив себе та дружину брата. ВІДЕО
За попередніми висновками слідчих гість приніс із собою гранату ф1. Що саме змусило чоловіка висмикнути чеку, дізнавайтеся у сюжеті.
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