У Києві іноземець збив велосипедиста на смерть. ВІДЕО
У Києві іноземець збив велосипедиста на смерть. ВІДЕО
На перехресті вулиць Газопровідної та Кільцевої водій на БМВ збив велосипедиста. Людина загинула прямісінько на місці ДТП.
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