У Білій Церкві в багатоповерхівці прогримів вибух. ВІДЕО

У Білій Церкві на Київщині прогримів вибух у багатоповерхівці. Рвонуло в квартирі на другому поверсі – вогню не було, але вибуховою хвилею пошкодило всі вікна і двері у квартирі. До лікарні потрапив господар помешкання – 32 річний чоловік.