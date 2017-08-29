У Білій Церкві в багатоповерхівці прогримів вибух. ВІДЕО
У Білій Церкві в багатоповерхівці прогримів вибух. ВІДЕО
У Білій Церкві на Київщині прогримів вибух у багатоповерхівці. Рвонуло в квартирі на другому поверсі – вогню не було, але вибуховою хвилею пошкодило всі вікна і двері у квартирі. До лікарні потрапив господар помешкання – 32 річний чоловік.
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