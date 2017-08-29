Вантажний автомобіль спровокував подвійну ДТП через недотримання дистанції. ВІДЕО
Вантажний автомобіль спровокував подвійну ДТП через недотримання дистанції. ВІДЕО
Вантажівка на Столичному шосе під Києвом врізалась у позашляховик, а він, у свою чергу, ударив легковий автомобіль. В аварії постраждали дві жінки і дитина.
|
29.08.2017 | 20:30
|
29.08.2017 | 20:05
|
29.08.2017 | 08:30
|
29.08.2017 | 08:00
|
29.08.2017 | 07:30
|
29.08.2017 | 06:30
|
29.08.2017 | 06:00
|
29.08.2017 | 00:01
|
28.08.2017 | 23:30
|
28.08.2017 | 23:00
|
28.08.2017 | 22:30
|
28.08.2017 | 22:00
|
28.08.2017 | 21:30
|
28.08.2017 | 21:00
|
28.08.2017 | 20:15
|
28.08.2017 | 15:00
-
- 1 з 832
- ››