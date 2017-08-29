Вантажний автомобіль спровокував подвійну ДТП через недотримання дистанції. ВІДЕО

Вантажний автомобіль спровокував подвійну ДТП через недотримання дистанції. ВІДЕО

21:00 29.08.2017

Вантажівка на Столичному шосе під Києвом врізалась у позашляховик, а він, у свою чергу, ударив легковий автомобіль. В аварії постраждали дві жінки і дитина.

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